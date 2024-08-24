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Сегодня, 07:25

Рапопорт: «Латышонок и Максименко равноценны»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт сравнил голкиперов питерской команды и «Спартака» — Евгения Латышонка и Александра Максименко.

«Опыта больше у Максименко. Латышонок стремительно ворвался в РПЛ. Сейчас прилично играет, здорово отыграл за «Балтику» в прошлом сезоне. Они равноценны. Ляпы могут, конечно, допустить. У Максименко такое случается, но уже реже, он прибавил за последний год. Он стал лучше играть ногами. Латышонок набрал уверенности, все-таки «Зенит» не дает много создавать у своих ворот, поэтому пропустили один гол. В этой ситуации он предпочтительнее Максименко, мне кажется», — приводит слова Рапопорта Legalbet.

Матч 6-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» пройдет 24 августа. За пять встреч чемпионата страны Латышонок пропустил один мяч, а Максименко — три.

Источник: Legalbet
Александр Максименко
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Евгений Латышонок
Леонид Рапопорт
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