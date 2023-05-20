Борис Рапопорт: «Раньше Гойло был расхлябанный, сейчас, надеюсь, повзрослел»

Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт высказался о решении питерской команды вернуть голкипера Никиту Гойло.

«Из всех голкиперов, которые сейчас играют и с которыми я работал, Гойло — самый одаренный. Вопрос другой. На этапе молодежной команды школы «Зенит», где Никита играл, — мы, кстати, тогда выиграли два первенства России, — он был немного расхлябанный. Такой человек, совсем не похожий на вратаря. По своим дынным — росту, умению играть ногами, реакции, — один из лучших. Хотя у меня был и Одоевский, и Будачев, который ушел в «Динамо», другие голкиперы. По качествам Гойло их превосходил. Сейчас ему 25, надеюсь, он повзрослел, будет прибавлять», — приводит слова Рапопорта «РБ Спорт».

25-летний вратарь ранее выступал за «Зенит-2». Последние две сезона он провел в «Пари НН».