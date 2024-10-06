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Сегодня, 16:14

Борис Ротенберг: «У нас будут новые Батраковы и Раковы»

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Заместитель генерального директора по развитию молодежного футбола «Локомотива» Борис Ротенберг прокомментировал игру полузащитника Алексея Батракова за главную команду.

— Алексей заслужил. Он очень талантлив парень, скромный. Бывают такие игроки, которые громко говорят о себе. Алексей все доказывает на футбольном поле, он лидер в тишине, он молодец. Его родители прекрасно воспитали. Пару раз обращался с Лешей, очень хороший парень.

— Сколько таких Батраковых есть в академии «Локомотива»?
— Сейчас много говорят о Ракове и Батракове, но в академии очень много талантливых игроков. У нас будут новые Батраковы и Раковы. Желаю всем немного потерпеть, новые звездочки появятся.

После десяти матчей чемпионата России «Локомотив» располагается на третьем месте в таблице с 24 очками. В следующем матче железнодорожники встретятся дома с «Крыльями Советов» 6 октября.

Футбол
ФК Локомотив (Москва)

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