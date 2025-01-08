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Сегодня, 07:49

Ротенберг: «Дюков относится к футболу с пониманием и с любовью»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг считает, что президент РФС Александр Дюков с любовью и пониманием относится к футболу в России.

«Я считаю, что в данных условиях все грамотно и здорово сделано. Спасибо РФС, что проводит матчи для сборной, чтобы футбол развивался. Я поддерживаю работу Александра Валерьевича на посту президента РФС. Очень грамотно, полезно. Это человек, который относится к футболу с пониманием и с любовью. Самая главная задача — спортивный принцип, то, что он и делает», — цитирует ТАСС Ротенберга.

Выборы главы РФС пройдут на конференции 2 февраля. Дюков стал единственным кандидатом на пост президента.

В 2024 году команда Валерия Карпина одержала пять побед в товарищеских матчах с общим счетом 26:0. Были обыграны Сербия (4:0), Белоруссия (4:0), Вьетнам (3:0), Бруней (11:0) и Сирия (4:0).

Источник: ТАСС
Александр Дюков
Борис Ротенберг-старший
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