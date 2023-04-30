Ротенберг — об отставке Андреева в знак протеста против судейства: «Тем, кто это делает, до лампочки — ушел он или нет»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг в интервью «СЭ» поделился мнением об уходе в отставку генерального директора «Крыльев Советов» Вадима Андреева в знак протеста против судейства.

«Сильный ли поступок совершил генеральный директор «Крыльев» Андреев, подав в отставку в знак протеста против судейства? А что это даст? Считаю, он показал свою слабость. Можно это расценить по-разному. Вызвал общественный резонанс? Это не поможет. Тем, кто это делает, до лампочки — ушел он или нет. Здесь нужно переламывать, а не уходить. Добиваться. Не понимаю такого ухода», — сказал Ротенберг «СЭ».

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев принял решение уйти в отставку со своего поста из-за бездействия руководства РПЛ по вопросам судейства в матчах чемпионата России.

Полное интервью Бориса Ротенберга «СЭ» здесь