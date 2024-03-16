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16 марта, 12:15

Борис Ротенберг объяснил, почему Сутормин перешел в «Сочи»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент «Сочи» Борис Ротенберг в интервью «СЭ» ответил на вопрос, как клуб выиграл борьбу за защитника «Зенита» Алексея Сутормина.

«Мы были первые! Мы с самого начала разговаривали про Сутормина. Просто договориться — это уже другой вопрос. Сутормин до сих пор форму не набрал. Он долго не играл, ему нужно прибавлять. Он сейчас не в том состоянии, в котором должен находиться», — сказал Ротенберг «СЭ».

11 февраля 2024 года «Зенит» объявил, что Сутормин на правах аренды переходит в «Сочи». Новый клуб футболиста находится на 16-м месте в таблице РПЛ, имея на своем счету 11 очков за 18 игр.

В текущем сезоне 30-летний хавбек провел 12 матчей за сине-бело-голубых, в которых отличился 2 голевыми передачами.

Борис Ротенберг. «Чем «Зенит» может помочь «Сочи»? Обыграть с минимальным счетом?» Интервью Бориса Ротенберга

Алексей Сутормин
ФК Сочи
Борис Ротенберг-старший
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