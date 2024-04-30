Борис Ротенберг — о борьбе «Сочи» за выживание: «Шансов все меньше, но мы будем биться»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг в интервью «СЭ» ответил на вопрос о шансах команды на сохранение прописки в РПЛ.

— У команды непростой календарь. Какие у вас мысли на этот счет?

— Мы будем выходить и биться. А там уже как Господь управит.

— Вы чувствуете, что шансов остаться в РПЛ все меньше?

— Конечно. Четыре игры осталось с такими монстрами. Но для нас все команды одинаковые.

— Значит, уверенность в спасении сохраняете?

— Конечно. У нас всегда спортивный настрой, а каждая игра — финальная. Главное, чтобы не мешали и не ломали игру.

«Сочи» с 20 очками занимает последнее место в РПЛ.