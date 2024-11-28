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Сегодня, 13:55

Борис Ротенберг — о Батракове: «Мы очень гордимся тем, что у нас есть такой футболист»

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Заместитель генерального директора по развитию молодежного футбола «Локомотива» Борис Ротенберг поделился мнением о полузащитнике команды Алексее Батракове.

«Здесь, конечно, огромная заслуга Михаила Михайловича Галактионова (главный тренер московского «Локомотива». — Прим. «СЭ»), который помог Алексею почувствовать себя игроком основной команды. Понятно, что сейчас Батраков является игроком старта, но год назад у нас была ситуация, где Алексей уже тренировался с основной командой, но спускался в молодежную, чтобы получать необходимую игровую практику. Мы очень гордимся тем, что у нас есть такой футболист», — приводит слова Ротенберга пресс-служба «Локомотива».

«Здесь нет такого, чтобы департамент появился и каким-то образом футболист сразу заиграл. Это большая работа всей академии. Алексей является воспитанником нашего клуба, в системе он очень давно. Здесь нужно поблагодарить всех специалистов, которые с ним работали. Нельзя выделить одного или двух человек, которые помогли ему стать игроком главной команды», — добавил Ротенберг.

Он подчеркнул, что важная цель департамента — не только передавать игроков в основную команду, но и чтобы воспитанники становились лидерами российского футбола.

19-летний россиянин является воспитанником «Локомотива». Его контракт рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Источник: ФК «Локомотив»
Алексей Батраков
Борис Ротенберг-младший
Футбол
ФК Локомотив (Москва)

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