Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 12:26

Борис Ротенберг — о коррупционном скандале в российском футболе: «Правоохранительные органы занимаются этим вопросом»

Telegram Дзен

Заместитель генерального директора по развитию молодежного футбола «Локомотива» Борис Ротенберг в разговоре с «СЭ» поделился мнением о коррупционном скандале в российском футболе.

«Знаю, что правоохранительные органы занимаются этим вопросом. Нужно дождаться официальных комментариев по этому поводу, только потом можно будет делать выводы. Российский футбол должен быть конкурентоспособен. Уверен, что в будущем у нас все будет хорошо. А если есть какие-то такие моменты, это нужно подправлять с условием российского законодательства», — сказал Ротенберг «СЭ».

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Он передал имеющиеся у него сведения в правоохранительные органы.

Дарик Агаларов

Борис Ротенберг-младший
Читайте также
Опубликованы кадры удара ВСУ по супермаркету в Донецке
В РФ планируют снизить срок временной нетрудоспособности на 15%
Байден заснул на похоронах Джимми Картера
Мишустин утвердил план по достижению национальных целей развития до 2030 года
Почему Хлусевича убирают из «Спартака», правда ли, что у Станковича к нему личная неприязнь и может ли «Зенит» купить защитника. Трансферная тайна красно-белых
Состоялась жеребьевка мужской и женской сеток Australian Open 2025
Материалы сюжета Судейство в российском футболе: коррупционный скандал и обвинение клубов РПЛ во взятках
Ларин — о заявлениях Федорищева: «Если он посчитал нужным сказать это, значит на то есть основания»
Романцев — о коррупции в судействе: «Эта история может быть на руку тем, кто стремится продлить изоляцию нашего футбола»
Кузьмичев — о коррупционном скандале: «Ситуация напряженная, может получиться что угодно»
Кузьмичев — о заявлении Федорищева: «Складывается впечатление, что история больше про его предшественника»
Кузьмичев — о заявлении Федорищева: «Пока нет фактов, сложно во что-то поверить»
Агент Кузьмичев: «Нет мыслей, что судья предвзят. Скорее, у него низкая квалификация»
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Ловат перешел из «Ахмата» в «Гояс» на правах аренды до конца 2025 года
Источник: «Спартак» расторг контракт с нападающим Виллианом Жозе
Ларин сравнил Глушенкова с бразильцами «Зенита»: «Еще неизвестно, кто из них больше бразилец»
Ларин — о «Зените»: «Если команда ставит себе задачу постоянно быть чемпионом, она имеет право выпускать 9 бразильцев»
Ларин: «Сожалею, что Горшков ушел из «Крыльев», но переход в «Зенит» ошибкой не назову»
Матиас Перес отсутствует на медосмотре «Оренбурга». Защитник может покинуть клуб зимой
Сегодня
Вчера
Неделя