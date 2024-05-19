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Сегодня, 15:08

Борис Ротенберг — о вылете «Сочи»: «Наш тренер остается с нами. Мы будем дальше развивать клуб»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент «Сочи» Борис Ротенберг в разговоре с «СЭ» прокомментировал вылет команды в ФНЛ после поражения от «Краснодара» (2:3) в матче 29-го тура РПЛ.

«Сегодня очень знаковый день в нашей социальной программе академии футбольного клуба «Сочи». Сегодня вместе с губернатором Краснодарского края мы заложили первый камень для построения интерната на территории футбольного клуба, где застелены наши поля, и где будет тренироваться наше подрастающее поколение. Поэтому ничто не останавливается, все движется только вперед и «Сочи» будет существовать в любом случае. Наш тренер остается с нами, мы будем дальше развивать клуб и двигаться дальше для того, чтобы в Сочи была международная база подготовки наших футболистов и спортсменов. Не знаю, сколько будет строиться интернат. Думаю, пройдет года два. Мы будем собирать футболистов со всей России для того, чтобы российский футбол восторжествовал и был одним из самых лучших в мире», — сказал Ротенберг «СЭ».

«Сочи» лишился шансов на сохранение прописки в РПЛ за тур до конца чемпионата. 18 мая главный тренер «Сочи» Роберт Морено заявил, что подписал новый трехлетний контракт с южанами.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Сочи
Роман Ротенберг
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