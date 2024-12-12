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Сегодня, 11:08

Борис Ротенберг получил тренерскую лицензию «B-УЕФА»

Борис Ротенберг.
Фото РФС
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Заместитель генерального директора по развитию молодежного футбола «Локомотива» Борис Ротенберг получил тренерскую лицензию категории «B-УЕФА», сообщает пресс-служба клуба.

В клубе отметили, что это поможет выстроить более качественное взаимодействие с тренерами команд, которые входят в структуру Департамента развития молодежного футбола.

«Хочу поблагодарить руководителя Академии РФС Ирину Геннадьевну Баранову и все руководство РФС за большую работу, которая проводится для улучшения системы подготовки тренеров. Обучение даст мне возможность использовать современные методики и подходы в развитии футбола в России. Тренерская лицензия «B-УЕФА» поможет мне детально понять ту информацию, которую получают наши тренеры при обучении», — сказал Ротенберг.

Борис Ротенберг-младший
ФК Локомотив (Москва)
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