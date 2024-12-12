Борис Ротенберг получил тренерскую лицензию «B-УЕФА»

Заместитель генерального директора по развитию молодежного футбола «Локомотива» Борис Ротенберг получил тренерскую лицензию категории «B-УЕФА», сообщает пресс-служба клуба.

В клубе отметили, что это поможет выстроить более качественное взаимодействие с тренерами команд, которые входят в структуру Департамента развития молодежного футбола.

«Хочу поблагодарить руководителя Академии РФС Ирину Геннадьевну Баранову и все руководство РФС за большую работу, которая проводится для улучшения системы подготовки тренеров. Обучение даст мне возможность использовать современные методики и подходы в развитии футбола в России. Тренерская лицензия «B-УЕФА» поможет мне детально понять ту информацию, которую получают наши тренеры при обучении», — сказал Ротенберг.