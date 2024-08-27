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Сегодня, 14:35

Борис Ротенберг: «Команды Академии «Локо» за прошедшую неделю выиграли три крупных турнира»

«Локо» — 2015 выиграл Кубок турнира на призы Рината Дасаева.
Фото ФК «Локомотив»
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Директор департамента развития молодежного футбола «Локомотива» Борис Ротенберг поздравил «Локо» — 2015 с победой в турнире на призы Рината Дасаева.

В финале команда обыграла московский «Спартак» со счетом 1:0.

«Поздравляю парней из команды 2015 года рождения, их тренеров и родителей с победой в престижном турнире на призы Рината Дасаева! Многим может показаться, что такие результаты и кубки в детском футболе не имеют большого значения, но мы в «Локомотиве» уверены, что именно они формируют дух победителей. Я верю, что у «Локомотива» светлое будущее! Команды нашей Академии за прошедшую неделю выиграли три крупных турнира: «Локо» — 2010 и 2012 победили в международных турнирах, а «Локо» — 2015 стал сильнейшим на турнире среди команд со всей России. Три чемпионства за неделю — это историческое событие», — приводит слова Ротенберга пресс-служба «Локомотива».

Источник: ФК Локомотив
Борис Ротенберг-младший
ФК Локомотив (Москва)
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