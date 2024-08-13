Борис Ротенберг — о переходе Дркушича в «Зенит»: «Здорово, что он остается в российском чемпионате»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг в разговоре с «СЭ» прокомментировал переход защитника Вани Дркушича в «Зенит».

«Ваня — профессионал. Настоящий лидер команды! Верю, что мы еще услышим о его достижениях. И очень здорово, что он остается в российском чемпионате. Команда для него — превыше всего», — сказал Ротенберг «СЭ».

Дркушич выступал за «Сочи» с января 2022 года. Контракт 24-летнего футболиста с командой был рассчитан до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.