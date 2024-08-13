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Сегодня, 17:58

Борис Ротенберг — о переходе Дркушича в «Зенит»: «Здорово, что он остается в российском чемпионате»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент «Сочи» Борис Ротенберг в разговоре с «СЭ» прокомментировал переход защитника Вани Дркушича в «Зенит».

«Ваня — профессионал. Настоящий лидер команды! Верю, что мы еще услышим о его достижениях. И очень здорово, что он остается в российском чемпионате. Команда для него — превыше всего», — сказал Ротенберг «СЭ».

Дркушич выступал за «Сочи» с января 2022 года. Контракт 24-летнего футболиста с командой был рассчитан до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

ФК Зенит
ФК Сочи
Ваня Дркушич
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