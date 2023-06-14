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Борис Ротенберг прокомментировал желание полузащитника «Сочи» Нобоа получить российское гражданство

Иван Торопцев
Корреспондент
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Президент «Сочи» Борис Ротенберг отреагировал на слова полузащитника команды Кристиана Нобоа о желании получить российское гражданство.

8 мая 38-летний эквадорец рассказал журналистам, что подал документы на получение российского паспорта.

«Это он так сказал где-то кому-то что-то. Это его решение, я даже не знал об этом. Меня спросили, я говорю, если есть такое решение, я приму это с распростертыми объятиями и скажу ему, что он молодец. На самом деле движений никаких в этом направлении нет», — приводит ТАСС слова Ротенберга.

Нобоа выступает за «Сочи» с 2019 года. До этого он выступал в составе российских «Рубина», «Динамо», «Ростова» и «Зенита», а также в греческом ПАОК и эквадорском «Эмелеке».

Источник: https://tass.ru/sport/18012299
Кристиан Нобоа
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Борис Ротенберг-старший
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