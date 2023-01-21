Ротенберг: «С Гараниным расстались по-дружески»

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Президент «Сочи» Борис Ротенберг в интервью «СЭ» рассказал о ходе переговоров с Курбаном Бердыевым и расставании с Вадимом Гараниным.
— Почему доверили команду именно Бердыеву и как попрощались с Гараниным?
— В расставании с Гараниным не было никаких нареканий, расстались по-дружески. Сейчас он назначен тренером «Енисея». Команде нужна была встряска. Мы провалились, по моему мнению, не потому что играли плохо. Игры были хорошие. Где-то не хватило единения, тренерского задела для того, чтобы это объединить и единым кулаком двигаться вперед.
Курбана Бекиевича я давно знаю. Он может с каждым футболистом ходить и показывать, где, что и как он должен делать. Он будет из него вытаскивать жилы, чтобы на поле игрок продемонстрировал все свои качества.
— Вы сами приглашали Бердыева? Он быстро согласился?
— У нас очень хороший контакт, так что он согласился сразу. Единственное, ему необходимо было время, потому что был процесс перехода. Нужно было доработать в той команде, чтобы все было красиво. Он человек очень порядочный: должен был до конца довести работу там, а затем перейти в «Сочи».
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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