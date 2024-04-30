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Борис Ротенберг: «Спросил у Алаева, почему не было представления от лиги. Он ничего толком не ответил»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент «Сочи» Борис Ротенберг в интервью «СЭ» рассказал о встрече с президентом РПЛ Александром Алаевым после матча с «Ахматом» (0:1) в перенесенном 21-м туре чемпионата России.

Футболисты &laquo;Сочи&raquo; перед матчем с &laquo;Ахматом&raquo;. «Я сказал: «Выходите, кто живой, и играйте». Интервью Бориса Ротенберга после скандала в Грозном

— Вы виделись на заседании исполкома РФС с генеральным директором «Ахмата» Ахмедом Айдамировым. Обсудили случившееся?

— Никто не задавал вопросов. Я просто спросил у Алаева, почему не было представления от лиги. Он ничего толком не ответил. Говорит, что позвонил Рубашко (генеральный директор «Сочи». — Прим. «СЭ»). Они общались, но о чем, я так и не понял. Оставалось мало времени, и нам засчитали бы техническое поражение. Я сказал: «Выходите, кто живой, и играйте». Это было сделано, чтобы не было никакого скандала. Это не в моих правилах. Спорт есть спорт. Все должны это понимать. С «Ахматом» у нас дружеские отношения. Они всегда пошли бы навстречу.

Перед игрой с «Ахматом», которая состоялась 25 апреля, главный тренер «Сочи» Роберт Морено сообщил, что 14 игроков команды отравились. По его словам, клуб просил перенести матч, однако его не отменили.

РПЛ
ФК Сочи
Александр Алаев
Борис Ротенберг-старший
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