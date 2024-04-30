Борис Ротенберг: «Спросил у Алаева, почему не было представления от лиги. Он ничего толком не ответил»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг в интервью «СЭ» рассказал о встрече с президентом РПЛ Александром Алаевым после матча с «Ахматом» (0:1) в перенесенном 21-м туре чемпионата России.

— Вы виделись на заседании исполкома РФС с генеральным директором «Ахмата» Ахмедом Айдамировым. Обсудили случившееся?

— Никто не задавал вопросов. Я просто спросил у Алаева, почему не было представления от лиги. Он ничего толком не ответил. Говорит, что позвонил Рубашко (генеральный директор «Сочи». — Прим. «СЭ»). Они общались, но о чем, я так и не понял. Оставалось мало времени, и нам засчитали бы техническое поражение. Я сказал: «Выходите, кто живой, и играйте». Это было сделано, чтобы не было никакого скандала. Это не в моих правилах. Спорт есть спорт. Все должны это понимать. С «Ахматом» у нас дружеские отношения. Они всегда пошли бы навстречу.

Перед игрой с «Ахматом», которая состоялась 25 апреля, главный тренер «Сочи» Роберт Морено сообщил, что 14 игроков команды отравились. По его словам, клуб просил перенести матч, однако его не отменили.