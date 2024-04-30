Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:16

Борис Ротенберг: «В матче с «Факелом» просто не повезло»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент «Сочи» Борис Ротенберг в интервью «СЭ» поделился мнением о матче против «Факела» (0:0) в 26-м туре РПЛ.

Футболисты &laquo;Сочи&raquo; перед матчем с &laquo;Ахматом&raquo;. «Я сказал: «Выходите, кто живой, и играйте». Интервью Бориса Ротенберга после скандала в Грозном

— После победы над «Спартаком» казалось, что морально команда на подъеме.

— Понятно, что следующая игра подкосила, потом вышли играть с «Факелом». Но просто не повезло. Не знаю, было ли там (в эпизоде с голом Марсело Алвеса. — Прим. «СЭ») положение «вне игры»... Но гол забили красивый. Жаль, что не засчитали. Но назад уже ничего не вернешь.

«Сочи» (20 очков) остается на последнем месте в РПЛ.

ФК Сочи
Борис Ротенберг-старший
1
Обсудить
Читайте также
Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский номинирован на награду «Везина трофи» в НХЛ
Биография Анатолия Малыхина: жизнь и карьера первого в истории чемпиона ММА в трех весовых категориях
Правительство освободило несколько категории граждан от комиссий при оплате ЖКУ
Грустный рекорд вылетевшего Кучерова, «обманщик» Боб и шедевр Дадонова с нулевого угла. Что произошло в Кубке Стэнли 30 апреля
Бывший адвокат актера Ефремова Пашаев получил ранение в зоне СВО
Заседание суда в Кишиневе по делу Гуцул перенесли на 27 мая
Популярное видео
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: «Динамо» — «Зенит», «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
Денис Терентьев: «Были мысли, что «Ростов» может проиграть «Оренбургу»
Никита Медведев: «Мяч случайно попал в Щетинина, такое бывает»
Виталий Кафанов: «Медведев принял неправильное решение при пропущенном мяче»
Карасев должен был давать вторую желтую Волкову еще на 48-й минуте. В потерянных очках в Самаре «Краснодар» должен винить только себя
КДК РФС накажет «Спартак» и «Локомотив» за поведение болельщиков
Марио Личка: «Зенит» клиенты «Динамо»? Можно сказать то же про «Спартак». Они дважды обыграли нас»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Источник: «Локомотив» хочет продлить контракт с Магкеевым

Личка: «Было бы отлично биться за чемпионство с «Краснодаром» в последнем туре»