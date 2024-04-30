Борис Ротенберг: «В матче с «Факелом» просто не повезло»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг в интервью «СЭ» поделился мнением о матче против «Факела» (0:0) в 26-м туре РПЛ.

— После победы над «Спартаком» казалось, что морально команда на подъеме.

— Понятно, что следующая игра подкосила, потом вышли играть с «Факелом». Но просто не повезло. Не знаю, было ли там (в эпизоде с голом Марсело Алвеса. — Прим. «СЭ») положение «вне игры»... Но гол забили красивый. Жаль, что не засчитали. Но назад уже ничего не вернешь.

«Сочи» (20 очков) остается на последнем месте в РПЛ.