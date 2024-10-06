Борис Ротенберг: «В футбольной стране России намного важнее появление новых молодых звезд»

Заместитель генерального директора по развитию молодежного футбола «Локомотива» Борис Ротенберг ответил на вопрос, кого хотел бы видеть в клубе, большого футболиста или воспитанника.

— Что приятнее иметь большого футболиста, как Крыховяк, или иметь своего воспитанника Батракова?

— Это вопрос с хитрецой. Когда я был футболистом, то приятно играть с большими звездами, как Крыховяк и Фернандеш. Играть с ними одно удовольствие. Но уже сейчас я в другой должности и наша работа воспитать талантов. Когда время футболиста прошло, то в футбольной стране России намного важнее появление новых молодых звезд. Они не только появляются, но являются лидерами нашего футбола. Этим нужно гордиться. В «Локомотиве» будет именно так. Они будут играть и радовать болельщиков, — сказал Ротенберг.