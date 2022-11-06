Тренер «Сочи» о фоле Соболева на Юсупове: «Для меня это вторая желтая. ЭСК разберет момент»

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Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин в комментарии для «СЭ» заявил, что нападающего Александра Соболева нужно было удалять в матче с сочинцами.
Игра 16-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак» (1:1) состоялась в субботу, 5 ноября. На 23-й минуте встречи Соболев ударил локтем в голову полузащитника сочинцев Артура Юсупова в борьбе за мяч в воздухе. Главный судья матча Артем Чистяков не стал наказывать нападающего красно-белых, у которого на тот момент уже была одна желтая карточка.
«В перерыве я спросил у Артема Чистякова, почему он не послушал помощника в моменте с Соболевым. Резервный судья увидел фол, но решение принимает главный судья. Он сказал, что в том эпизоде ничего не увидел. Мы сейчас смотрели этот эпизод. Конечно, для меня это вторая желтая. Но будут же и другие мнения, ЭСК разберет этот момент», — сказал Бородин «СЭ».
В матче с «Сочи» Соболев провел на поле 58 минут и не отличился результативными действиями.
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