Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:56

Бородин: «Федотов остался бы в «Сочи», если бы у нас не отняли возможность участвовать в Лиге чемпионов»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин рассказал, как команда восприняла уход главного тренера команды Владимира Федотова в ЦСКА.

«Я думаю, Владимир Валентинович остался бы в «Сочи», если бы у нас не отняли возможность участвовать в Лиге чемпионов, которую мы завоевали вместе со вторым местом. Любой тренер с удовольствием бы остался в команде, которую создал, в команде-семье, как мы говорим. Тем более, участвовать в таком турнире — это статусно, здорово. К тому же, мы почувствовали вкус еврокубков, когда за год до этого участвовали в Лиге Конференций. Команда сделала шаг вперед и была готова к новым высотам. Но сложилось так, как сложилось. Всем хотелось, чтобы Валентиныч остался, ребята очень хотели. Но это его выбор, он и сам уже его объяснял», — приводит «РБ Спорт» слова Бородина.

Федотов возглавлял «Сочи» с 2020 по 2022 год. В июне прошлого года он заключил долгосрочный контракт с ЦСКА. По итогам сезона-2022/23 армейцы под его руководством завоевали серебряные медали чемпионата России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-borodin-fedotov-ostalsya-by-v-sochi-esli-by-u-nas-ne-otobrali-ligu-chempionov/
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Бородин
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сборная России, которая сделала Евро-2008 незабываемым. Где они сейчас?
Британские пловчихи требуют вернуть им медали спустя 40 лет. Их обманула сборная ГДР?
Людям до 35 лет компенсируют половину аренды жилья
Создатель первой термоядерной бомбы покончил с собой в Москве
МО сообщило о продолжении наступательных действий ВСУ по нескольким направлениям
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мартинович вошел в тренерский штаб «Ахмата»

Керк приостановил контракт с «Локомотивом»