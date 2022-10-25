Бородин: «Недовольство игроков «Сочи» Гараниным? Пишите о спорте, а не всякую *****»

Сегодня, 20:40
Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин в комментарии «СЭ» отреагировал на информацию о том, что часть игроков клуба недовольна старшим тренером команды Вадимом Гараниным.
— Два часа назад появилась информация о том, что игроки недовольны Вадимом Гараниным. Известно ли вам что-то об этом? Какая вообще сейчас атмосфера? — вопрос Бородину.
— Мы летели. Вам же нужны какие-то интриги, скандалы, да. Вы же спортивная пресса. Пишите о спорте, а не всякую *****, честно говоря. Даже отвечать не хочется на ваши провокационные вопросы, — ответил тренер вратарей «Сочи».
По информации «СЭ», некоторые футболисты «Сочи» недовольны работой Гаранина, который пришел в клуб в июне нынешнего года после ухода Владимира Федотова в ЦСКА.
«Сочи» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 20 очками в 14 матчах, в Кубке страны команда идет на последней, четвертой, строчке в группе D, не набрав ни одного очка в 4 играх.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования