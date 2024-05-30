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Сегодня, 15:30

Бородюк назвал «Факел» главным открытием сезона

Александр Львов
Обозреватель
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Бывший нападающий сборных СССР и России Александр Бородюк назвал «Факел» главным открытием завершившегося сезона РПЛ.

Воронежцы заняли 11-е место в чемпионате России-2023/24 с 32 очками в 30 матчах.

«Возможно, многих удивлю, назвав воронежский «Факел», — сказал Бородюк «СЭ». — Понятно, что 11 место не повод для этого. Но, глядя, как до последнего бьется команда, как радуется забитым голам и с какими счастливыми улыбками покидает поле после побед, сам получаешь истинное удовольствие. Как и армия местных болельщиков, влюбленных в свою команду. И сегодня Воронеж — самый футбольный город страны. У каких-то клубов есть роскошные арены, у кого-то большие деньги. А у «Факела» есть самые преданные, влюбленные в него болельщики».

Бородюк является воспитанником воронежского футбола.

Гус Хиддинк и&nbsp;Александр Бородюк. «Верю, что Сафонов осилит дорогу, по которой прошел Головин». Интервью Бородюка

Александр Бородюк
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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