Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 05:06

Бородюк недоволец тем, что «Динамо» не организовало матч легенд к столетию клуба

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк после ретро-матча между сборной России-2008 и легендами «Зенита» (1:1) выразил недовольство тем, что московское «Динамо» не организовало матч легенд, приуроченный к столетию клуба.

«Нужно, чтобы ребята из сборной почаще встречались. Вот было 100 лет московскому «Динамо», а никакого ретро-матча не получилось. А это вопрос к руководству «Динамо». Такие игры должны быть. Руководители клубов тоже должны делать такие матчи», — цитирует «КП Спорт» Бородюка.

Матч между сборной России-2008 и легендами «Зенита» прошел в рамках спортивной программы Петербургского экономического форума (ПМЭФ) и был приурочен к 15-летию победы «Зенита» в Кубке УЕФА и бронзовым медалям национальной команды на Евро-2008.

Андрей Аршавин обнимает Павла Погребняка. Сборная России и «Зенит» вернули свой 2008-й. Аршавин творил магию, Широков красиво исполнил, Каряка сотрясал перекладину
Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/vopros-k-rukovodstvu-dinamo-aleksandr-borodyuk-nedovolen-tem-chto-belo-golubye-ne-organizovali-retro-match-k-stoletiyu-kluba/
Александр Бородюк
Футбол
ФК Динамо (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Финал чемпионата Греции сорвали фанаты. Во время игры они закидали соперников фаерами
Ушел из жизни легендарный капитан «Амура». Ему было всего 44 года
Рогов сообщил о тревожной обстановке и репрессиях в Запорожье
Актрису Бабушкину вместе с мужем задержали сотрудники ГИБДД в центре Москвы
Глава генштаба США заявил о подготовке Западом 60 тыс. украинцев для контрнаступления
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Булыкин: «Если «Динамо» с Личкой будет идти в нижней части таблицы, то сто процентов будут вопросы»

Рианчо не считает, что «Зенит» мог бы конкурировать с любым европейским клубом