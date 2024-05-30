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Сегодня, 15:00

Бородюк об упущенном «Динамо» чемпионстве: «Не хватило ментальности победителей»

Александр Львов
Обозреватель
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка (справа) и футболисты команды после поражения от «Краснодара».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший нападающий «Динамо» Александр Бородюк в интервью «СЭ» поделился мнением об упущенном бело-голубыми в последнем туре РПЛ-2023/24 чемпионстве.

«Динамо» достаточно было сыграть вничью с «Краснодаром», но команда проиграла со счетом 0:1. В параллельной встрече «Зенит» победил «Ростов» (2:1) и вышел на первое место.

«В Краснодаре «Динамо» проиграло не из-за отсутствия везения, — сказал Бородюк «СЭ». — Команде не хватило главного — ментальности и психологической уверенности в том, что она может победить. А без этого больших задач не решить. В нынешнем составе таких игроков нет. Как нет такого опыта и у тренера, который обязан постоянно нацеливать их на максимальные результаты. И если «Динамо» хочет стать первым, то, начав готовиться к следующему сезону, должно поставить одну-единственную цель — только чемпионство! Чего я им и желаю».

«Динамо» в итоговой таблице заняло третье место. «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России, «Краснодар» завершил сезон на второй строчке.

Гус Хиддинк и&nbsp;Александр Бородюк. «Верю, что Сафонов осилит дорогу, по которой прошел Головин». Интервью Бородюка

Александр Бородюк
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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