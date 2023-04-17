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Бородюк объяснил, почему тренеры в чемпионате России срываются на судей

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк объяснил, почему тренеры в РПЛ срываются на судей.

«Вопрос очень сложный, поскольку каждый тренер отвечает за результат своей команды. Эмоции на пределе, он нервничает, переживает отдельные эпизоды, связанные с вмешательством арбитра. Поэтому уровень профессиональной подготовки судьи — немаловажный фактор. Если видно, что арбитр не готов к матчу, не обладает должным профессионализмом, разумеется, будут возникать вопросы к его работе. В РПЛ подобное происходит часто. Один и тот же эпизод трактуется по-разному. Отсюда возникают эмоции и споры: справедливо ли назначен 11-метровый, правильный ли подсказ сделал ВАР. Все это влияет на психологический фон тренера», — приводит RT слова Бородюка.

Специалист считает, что судьям стоит прийти к общей трактовке эпизодов. По его мнению, после этого эмоциональных всплесков в адрес судей будет меньше.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1137256-borodyuk-trenery-sudi
Александр Бородюк
Футбол
РПЛ
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