Бородюк ответил на вопрос, считает ли он «Локомотив» конкурентом «Торпедо»

Бывший тренер «Торпедо» Александр Бородюк в комментарии для «СЭ» рассказал о том, считает ли он «Локомотив» конкурентом черно-белых.

— Видите ли вы «Локомотив» конкурентом «Торпедо»?

— А что сейчас показывает «Локомотив»? Здорово играет? Я привел пример «Урала» — команда выбралась из этой зоны. А «Локомотив» где находится? Многие команды дают шанс для «Торпедо». И «Локомотив» в их числе. Нужно обыгрывать прямых конкурентов. Самое главное в современном футболе — менеджмент клуба.

«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков в 15 матчах. «Локомотив» с 12 очками на 14-й строчке.