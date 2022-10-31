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Сегодня, 19:15

Бородюк ответил на вопрос, считает ли он «Локомотив» конкурентом «Торпедо»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Бывший тренер «Торпедо» Александр Бородюк в комментарии для «СЭ» рассказал о том, считает ли он «Локомотив» конкурентом черно-белых.

— Видите ли вы «Локомотив» конкурентом «Торпедо»?

— А что сейчас показывает «Локомотив»? Здорово играет? Я привел пример «Урала» — команда выбралась из этой зоны. А «Локомотив» где находится? Многие команды дают шанс для «Торпедо». И «Локомотив» в их числе. Нужно обыгрывать прямых конкурентов. Самое главное в современном футболе — менеджмент клуба.

«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков в 15 матчах. «Локомотив» с 12 очками на 14-й строчке.

Александр Бородюк
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
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