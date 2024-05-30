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Сегодня, 15:45

Бородюк — о Сафонове в «ПСЖ»: «Права на ошибку у него не будет»

Александр Львов
Обозреватель
Матвей Сафонов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший нападающий сборных СССР и России Александр Бородюк в интервью «СЭ» высказался о перспективах Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Как относитесь к тем, кто считает, что отъезд в Европу талантливых игроков обедняет российский футбол, делая его менее зрелищным?

— Это давняя песня тех, кто во всем ищет только негатив. Молодежь должна иметь цель сначала попасть в состав, потом заслужить приглашение в сборную, а затем проверить себя в футболе более высокого уровня. Именно это заставляет игрока работать и расти. И как приятно было узнать, что Александра Головина признали лучшим футболистом «Монако», а Алексей Миранчук стал одним из лидеров «Аталанты». Проявит характер в «Реал Сосьедад» Захарян — и так же выйдет в нем на первые роли. И в условиях международной изоляции, в которой мы оказались, эти имена говорят миру, что российский футбол жив и не перевелись в нем настоящие таланты. А это лучший пример для нового молодого поколения и подтверждение того, что мы не стоим на месте. Уверен, что в этом плане оправдает надежды и воспитанник краснодарской академии Матвей Сафонов, чья игра отвечает сегодня самым высоким европейским стандартам. Главное — не упустить свой шанс, который ему могут предоставить. Например, в Кубке Франции. И права на ошибку у него не будет. Остается только пожелать Матвею пройти в новую футбольную жизнь той дорогой, которую осилил Головин. Удачи вам, ребята!

В четверг, 30 мая, известный журналист Фабрицио Романо заявил, что «ПСЖ» подпишет контракт с 25-летним россиянином в июне 2024 года.

Гус Хиддинк и&nbsp;Александр Бородюк. «Верю, что Сафонов осилит дорогу, по которой прошел Головин». Интервью Бородюка
Александр Бородюк
Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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