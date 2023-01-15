Бородюк считает, что Дзюба может помочь «Торпедо»

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Бывший тренер «Торпедо» Александр Бородюк в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в московский клуб.
«Меня в «Торпедо» нет больше семи месяцев, а меня все время спрашивают о «Торпедо». После меня там уже все много раз поменялось. Сменилось три тренера и даже руководство. Стоит задавать такие вопросы нынешнему руководству клуба. Это практически другая команда. Что касается Дзюбы и его возможного перехода, то при отсутствии нападающего, он может помочь. Последний ли это шанс Дзюбы? Не мне говорить о нем. Главное, чтобы он доказывал все на футбольном поле, а он способен на это», — сказал Бородюк «СЭ».
15 января президент «Торпедо» Илья Геркус заявил «СЭ», что клуб не подписывал контракт с Дзюбой. И.о. председателя совета директоров «Торпедо» Анатолий Ходоровский опроверг информацию о приезде Дзюбы на сборы команды.
34-летний Дзюба является свободным агентом. Его последним клубом был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах. Футболист расторг контракт с командой в начале ноября 2022 года.
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