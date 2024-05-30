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Сегодня, 15:15

Бородюк — о будущем Тюкавина: «Косте стоит еще сезон-другой поиграть дома»

Александр Львов
Обозреватель
Константин Тюкавин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший нападающий «Динамо» Александр Бородюк в интервью «СЭ» заявил, что форварду бело-голубых Константину Тюкавину не нужно торопиться с отъездом в Европу.

В мае появилась информация об интересе к футболисту со стороны «Атлетико».

«Очень талантливый парень с редким чувством гола, способный сотворить его буквально из ничего, — сказал Бородюк «СЭ». — Это форвард с большим будущим. Настораживает только шумиха, поднятая вокруг него в последнее время. В молодые годы это может помешать. Думаю, Косте стоит еще сезон-другой поиграть дома, обрасти мясом, добыть с «Динамо» золото и потом смело двигать в Европу. Уверен, что его ждет там интересная и успешная карьера. Только пусть знает, что за границей с него будет другой спрос: не забьет в одном-двух матчах — и может сесть на лавку. А пока ему нужно в новом сезоне проводить каждый матч на том предельном уровне, как на финише чемпионата».

В сезоне-2023/24 21-летний Тюкавин сыграл в 30 матчах, забил 15 мячей и отдал 9 результативных передач.

Гус Хиддинк и&nbsp;Александр Бородюк. «Верю, что Сафонов осилит дорогу, по которой прошел Головин». Интервью Бородюка

Александр Бородюк
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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