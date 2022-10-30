Бородюк считает, что у «Торпедо» хорошие шансы на сохранение места в РПЛ

Бывший главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк оценил шансы команды на сохранение места в РПЛ по итогам сезона-2022/23.

«У «Торпедо» есть огромный шанс закрепиться в РПЛ. Потому что другие клубы дают этот шанс. Такие команды, как «Химки», «Факел», «Нижний Новгород», «Локомотив». Отрыв от них небольшой. Знаете, бывает так, что приходит один тренерский штаб и говорит: «Мы на правильном пути». Второй тренерский штаб — то же самое. Так вот, я желаю «Торпедо» найти этот правильный путь. И чтобы было меньше пиара и словоблудия. Тогда у «Торпедо» все будет в порядке. Чего я и желаю команде

В нашем чемпионате нет определенной разницы в занимаемом месте в турнирной таблице. Можно играть здорово, но в любой сфере деятельности есть критерии — это результат. Можно играть очень хорошо, но проигрывать. Сейчас «Урал», к примеру, набирает очки. Хотелось бы, чтобы и у «Торпедо» было так же. За красивый футбол никто три очка не прибавляет», — приводит Metaratings слова Бородюка.

После первого круга чемпионата России-2022/23 «Торпедо» занимает последнее, 16-е место с 6 очками в 15 матчах.