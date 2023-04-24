Бородюк считает, что вся интрига за выживание в РПЛ еще впереди

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк уверен, что «Пари НН» сохранит прописку в РПЛ.

«Сейчас можно сказать, что по игре, скорее всего, не вылетит «Нижний Новгород». Обыграли «Крылья» в важном матче. Поэтому «Нижний Новгород» — это команда РПЛ. Три команды между собой разыграют 15-е, 16-е места, и кто отправится в стыковые игры. Вся борьба впереди. «Факелу» играть с «Динамо», «Торпедо» с «Сочи», после этих матчей многое решится», — цитирует Бородюка Legalbet.

В 24-м туре «Пари НН» обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1. На данный момент самарская команда занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков. Клуб из Нижнего Новгорода располагается на строчку ниже, имея в активе 22 очка.