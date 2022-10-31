Бородюк считает преждевременным говорить о вылете «Торпедо» из РПЛ

Бывший тренер «Торпедо» Александр Бородюк в комментарии для «СЭ» подвел итоги первого круга для московской команды.

— Вы видите «Торпедо» главным претендентом на вылет сейчас?

— Рано говорить об этом после 15 тура. Здесь нет большого отрыва, поэтому после первого круга рано делать выводы. «Торпедо» будет играть с прямыми конкурентами во втором круге. После этого все встанет на свои места. Если они победят в этих играх, то все будет нормально. Две победы — и команда спасается из зоны вылета. Сейчас у команды будут «Крылья» и «Зенит». «Торпедо» не нужно будет настраивать на матч с «Зенитом», а «Зенит» надо будет.

— В чем вы видите причины отсутствия результата у команды?

— Мне сложно говорить об этом со стороны. Нужно это спрашивать у руководства клуба. Согласен, что про адаптацию к лиге уже не может быть речи. Ребята прошли адаптацию к РПЛ, это видно по играм. В физическом плане команда выглядит достаточно неплохо. На мой взгляд, нужны усиления нескольких позиций. Возможно, не хватает забивного нападающего.

После первого круга чемпионата России-2022/23 «Торпедо» занимает последнее, 16-е место с 6 очками в 15 матчах.