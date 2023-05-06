Бородюк: «Торпедо» нужно было меньше говорить и пиариться, а больше работать»

Бывший главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк поделился эмоциями от поражения команды в матче 26-го тура с «Ахматом» (1:5).

«Про «Торпедо» я уже говорил: в ситуации, когда команда идет в конце турнирной таблицы, нужно поменьше говорить и пиариться, а побольше работать, — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Бородюка. — У нас к российским тренерам одно отношение, а к зарубежным — другое. Уже многие российские футболисты, которые играли за границей, высказывались на этот счет. Любой тренер нуждается в классных исполнителях. На мой взгляд, если между спортивным директором, президентом и тренерским штабом есть взаимопонимание, команде будет сопутствовать успех. Однако этот успех должен подкрепляться управленцами, которые возглавляют структуру клуба. Менеджмент и селекция тоже сильно влияют на выступление любой команды, но менеджеры бывают профессиональными, а бывают околофутбольными».

«Торпедо» с 13 очками после 26 матчей занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России.