Бородюк: «У «Динамо» есть правильная стратегия, да и в целом все для чемпионства»

Экс-игрок и вице-президент «Динамо» Александр Бородюк счиает, что московский клуб выбрал правильную стратегию.

«Я не хочу оценивать работу Марцела Лички, как и любых других тренеров. Мы говорим о клубе, потому что тренеры поменяются, а клуб останется навсегда — с Личкой или без. Я желаю «Динамо» наконец преодолеть эту длительную серию без титулов. Очень важно, что в этом сезоне у клуба есть правильная стратегия, да и в целом есть всё для чемпионства: инфраструктура, финансирование, качественные футболисты. У «Динамо» большой шанс стать чемпионами, и я им этого и пожелаю», — заявил Бородюк с Metaratings.ru.

«Динамо» после 27 туров в нынешнем сезоне РПЛ занимает третье место в турнирной таблице. В следующем матче бело-голубые на выезде сыграют против «Балтики».