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Сегодня, 11:49

Бородюк: «У «Динамо» есть правильная стратегия, да и в целом все для чемпионства»

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Экс-игрок и вице-президент «Динамо» Александр Бородюк счиает, что московский клуб выбрал правильную стратегию.

«Я не хочу оценивать работу Марцела Лички, как и любых других тренеров. Мы говорим о клубе, потому что тренеры поменяются, а клуб останется навсегда — с Личкой или без. Я желаю «Динамо» наконец преодолеть эту длительную серию без титулов. Очень важно, что в этом сезоне у клуба есть правильная стратегия, да и в целом есть всё для чемпионства: инфраструктура, финансирование, качественные футболисты. У «Динамо» большой шанс стать чемпионами, и я им этого и пожелаю», — заявил Бородюк с Metaratings.ru.

«Динамо» после 27 туров в нынешнем сезоне РПЛ занимает третье место в турнирной таблице. В следующем матче бело-голубые на выезде сыграют против «Балтики».

Источник: Metaratings.ru
Александр Бородюк
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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