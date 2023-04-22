Бородюк — о «Торпедо»: «Нужно больше работы и меньше пиара, тогда, возможно, что-то получится»

Бывший тренер «Торпедо» Александр Бородюк поделился впечатлениями от матча 24-го тура РПЛ между черно-белыми и «Химками».

«Что касается «Торпедо», «ломать — не строить». Строить и выстраивать команду очень тяжело, а сломать ее легко. Во-первых, в начале сезона пришли околофутбольные люди и все разломали. Один историю футбола не знает, о 90-х рассказывает. Второй, тоже не знаю, какое отношение к футболу имеет. Во-вторых, постоянная чехарда тренеров, постоянная чехарда в руководстве. Это, на мой взгляд, никогда не приводило к положительному результату ни в одном клубе. В-третьих, говорят, что испанцы выстроят вертикаль, но мне хотелось бы тут сказать: «Нужно больше работы и меньше пиара, тогда, возможно, что-то получится». А пока вот так. Что касается «Химок», то матч выиграли, на мой взгляд, три футболиста, которые вышли на замену. Переломили ход встречи», — цитирует Бородюка «РБ Спорт».

«Химки» набрали 17 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Торпедо» с 13 очками находится на последней строчке.