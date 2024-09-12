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Сегодня, 15:17

Борзаковский: «При Станковиче «Спартак» в полном порядке»

Давид Хачатрян
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Олимпийский чемпион по легкой атлетике и болельщик «Спартака» Юрий Борзаковский поделился мнением о шансах красно-белых стать чемпионами России.

— «Спартак» при Станковиче в полном порядке. Уверен, что «Спартак» обязательно выиграет чемпионат России. «Зенит» можно обойти, а почему нет? «Спартак» сейчас силен, очень хорошая команда, слаженная, новички неплохие. Тренер грамотный, всё в руках футболистов «Спартака», — сказал Борзаковский Metaratings.ru.

Спартак" после 7-ми туров в нынешнем сезоне РПЛ набрал 14 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, уступая лидирующему «Зениту» три балла.

Источник: Metaratings.ru
Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
Юрий Борзаковский

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