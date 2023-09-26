Боржес рассказал, что Галицкий много делает для «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес поделился мнением о выступлении команды в этом сезоне.

«Замечательно находиться на первом месте в таблице, так и должно быть с этим клубом. Президент клуба делает очень многое для нас, для всего клуба. Мы хотим выиграть чемпионство в этом сезоне», — приводит слова Боржеса «РБ Спорт».

«Краснодар» с 21 очком лидирует в РПЛ после 9 туров. В следующем матче команда Владимира Ивича в гостях сыграет с «Рубином». Встреча пройдет в субботу, 30 сентября.