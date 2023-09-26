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Сегодня, 15:44

Боржес рассказал, что Галицкий много делает для «Краснодара»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес поделился мнением о выступлении команды в этом сезоне.

«Замечательно находиться на первом месте в таблице, так и должно быть с этим клубом. Президент клуба делает очень многое для нас, для всего клуба. Мы хотим выиграть чемпионство в этом сезоне», — приводит слова Боржеса «РБ Спорт».

«Краснодар» с 21 очком лидирует в РПЛ после 9 туров. В следующем матче команда Владимира Ивича в гостях сыграет с «Рубином». Встреча пройдет в субботу, 30 сентября.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/poluzashhitnik-krasnodara-kadi-galitskij-mnogoe-delaet-dlya-kluba-my-hotim-vy-igrat-chempionat-v-e-tom-sezone/
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Кади Боржес
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