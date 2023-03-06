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Сегодня, 15:15

Боржес заявил, что хочет максимально помочь «Краснодару»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес рассказал о своем переходе в кубанский клуб.

«Переход в «Краснодар» — это не шаг вперед для меня, но это очень хорошая возможность проявить себя здесь. Сейчас я на сто процентов сосредоточен на своей команде. Для меня это новый шанс. Хочу максимально помочь клубу и становиться еще лучше с каждой игрой», — приводит слова Боржеса «РБ Спорт».

Боржес перешел в «Краснодар» из «Карабаха» в январе 2023 года. За азербайджанскую команду он сыграл 75 матчей, в которых забил 28 голов и сделал 28 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kadi-borzhes-hochu-maksimal-no-pomoch-krasnodaru-dlya-menya-e-to-novy-j-shans/
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Кади Боржес
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