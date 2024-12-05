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Сегодня, 15:05

Боселли не получит дополнительную дисквалификацию за удаление в матче с «Ростовом»

Константин Белов
Корреспондент
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал удаление форварда «Пари НН» Хуана Боселли в матче 17-го тура РПЛ против «Ростова» (0:4).

«Игрок «Пари НН» Хуан Боселли принял участие в заседании. Еще на заседании были генеральный директор и спортивный директор клуба. Мы посмотрели эпизод с удалением уругвайца в матче с «Ростовом». Мы получили письмо от Даниила Глебова, от него лично, что он не имеет вопросов к Боселли. И травмы у полузащитника нет. Поэтому КДК РФС принял решение не применять дополнительные санкции к Боселли, он пропустит только один матча РПЛ», — сказал Григорьянц.

Эпизод с&nbsp;фолом Боселли в&nbsp;матче РПЛ &laquo;Ростов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo;. «Ростов» — «Пари НН»: судья, ассистент и резервный неверно оценили фол Боселли. Удалить его помог ВАР

Данил Глебов
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Ростов
Артур Григорьянц
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