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Сегодня, 23:00

Босниец Рахманович заявил, что слышал о России только позитивное

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Боснийский полузащитник самарских «Крыльев Советов» Амар Рахманович рассказал, как на родине отреагировал на его переезд в Россию.

«Отговаривали ли от поездки в Россию? Нет, никаких противоречий. Наоборот, слышал про Россию только позитивное. Хейта насчет переезда в Самару не получал. Наоборот, из Боснии много интереса: «Ну как там в России, как жизнь?» Что отвечаю? Ну, сейчас-то зима! Меня предупреждали, что у вас тут холодно. Приехал — а оказалось нормально! Я зацепил где-то десять приятных дней, повезло. А сейчас заехал в Москву на медосмотр. Минус пять, ну это несерьезно. А город прекрасный, больше я еще в жизни не видел. Стамбул тоже велик, но Москва мне понравилась гораздо больше. Красная площадь, улицы, вообще архитектура», — приводит слова Рахмановича Sport24.

В нынешнем сезоне 28-летний Амар Рахманович провел за «Крылья Советов» 13 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-28-bosniyets-rakhmanovich-iz-krylyev-slyshal-o-rossii-pozitiv-kheyta-na-schet-pereyezda-net-mnogo-interesa-kak-zhizn
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ФК Крылья Советов (Самара)
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