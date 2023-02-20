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Сегодня, 10:30

Босс «Локомотива» прокомментировал введение Fan ID

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Юрий Нагорных.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал введение Fan ID в РПЛ.

— По поводу болельщиков и Fan ID. Как теперь привлекать поклонников клуба на стадион?

— Понимаете, закон уже принят. Мы — законопослушные граждане. «Локомотив» старается создать максимально удобные условия для болельщиков. Сегодня сложностей с получением карты болельщика нет, я сделал это еще в августе прошлого года, у меня ушло на это семь минут в МФЦ. Личные данные? Мы с вами покупаем билеты на самолет и не задумываемся, что делаем это по паспорту. Наверное, сегодня это некая часть нашей цифровой жизни. На чемпионате мира в 2018 году ни у кого не возникало проблем с паспортом болельщика. Наверное, должно пройти время, чтобы все привыкли к нововведению.

— Планируете встречаться с болельщиками, обсуждать проблемы?

— Клуб взаимодействует с болельщиками. Если говорить о карте болельщика, то каждый вправе сам принимать решение, но у нас есть целая программа лояльности, бонусов и прочего. Конечно, мы будем встречаться с болельщиками. Притом что в клубе и так есть подразделение, которое постоянно находится в контакте с поклонниками «Локомотива».

Ранее Нагорных рассказал о планах по реконструкции «РЖД Арены».

Юрий Нагорных. «По бюджету «Локомотив» — в шестерке РПЛ. И команда должна вернуться на вершину». Первое интервью Юрия Нагорных

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