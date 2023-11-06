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Сегодня, 10:34

Боссели считает, что «Пари НН» не повезло в матче с ЦСКА

Алина Савинова
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Форвард «Пари НН» Хуан Боссели поделился впечатлениями от матча 14-го тура РПЛ против ЦСКА (2:3).

«Мы начали очень хорошо, забили первый гол, мы прекрасно чувствовали себя на поле, нам было комфортно. Считаю, что нам просто не повезло. Мы не смогли какие-то свои моменты конвертировать в голы. ЦСКА — сильный соперник с хорошим, качественным составом. Не могу сказать, что «Пари НН» сейчас переживает тяжелый период. Мы выиграли в прошлом матче у «Сочи» дома. И сегодня тоже не должны были проиграть. Но футбол такой: сегодня выигрываешь, завтра — проигрываешь. Так бывает», — цитирует Боссели Metaratings.ru.

«Пари НН» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков за 14 туров. 12 ноября нижегородская команда сыграет против «Балтики».

Источник: https://metaratings.ru/news/bosseli-ne-mogu-skazat-chto-pari-nn-seichas-perezhivaet-tyazhyolyi-period-v-matche-s-cska-nam-ne-povezlo-302642/
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