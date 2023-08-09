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Сегодня, 10:48

Виталий Ботнарь: «Торпедо» не позовет меня обратно»

Алина Савинова
Вратарь «Пари НН» Виталий Ботнарь.
Виталий Ботнарь.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Вратарь «Пари НН» Виталий Ботнарь оценил возможность возвращения в «Торпедо».

— Следишь ли ты за «Торпедо»?

— Да, когда скучно, включаю посмотреть какие-нибудь матчи первой лиги, что там показывают, — приводит Metaratings.ru слова футболиста.

— Первая лига для тебя скучная?

— Не то чтобы скучная. Просто, когда делать нечего, от безделья можно посмотреть. Плюс у меня там много знакомых играет, в том же хабаровском СКА и в других командах.

— Хотел бы вернуться в «Торпедо», если команда будет в РПЛ?

— «Торпедо» не позовет меня обратно.

Ботнарь играл за «Торпедо» с 2020 по 2023 год. В составе московской команды голкипер провел 66 матчей и в 28 играх сохранил ворота в неприкосновенности. В летнее трансферное окно он перешел в «Пари НН» на правах свободного агента.

«Торпедо» вылетело из РПЛ по итогам минувшего сезона. На данный момент московский клуб занимает 5-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 7 очков за 4 тура.

Источник: https://metaratings.ru/news/botnar-torpedo-ne-pozovyot-menya-obratno-272675/
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