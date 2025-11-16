Видео
16 ноября, 15:00

В махачкалинском «Динамо» ждут Махачева на домашнем матче команды: «Мы всегда рады видеть на нашем стадионе»

Константин Белов
Корреспондент

Генеральный директор «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» заявил, что ждет Ислама Махачева на домашних играх команды.

16 ноября Махачев победил австралийца Джека Делла Маддалену в главном событии турнира UFC 322 и завоевал пояс в полусреднем весе.

«Ислам Махачев, Хабиб Нурмагомедов и все остальные бойцы из Дагестана всегда приглашены на наши домашние игры. Мы всегда их ждем и рады видеть на стадионе. Они помогают нам своим присутствием, заходят к команде в раздевалку. Как и другие бойцы, Махачев является гордостью страны и Дагестана», — сказал Газизов «СЭ».

Махачев стал первым двойным чемпионом UFC из России. Ранее 34-летний спортсмен был чемпионом в легком весе и оставил пояс ради перехода в другую весовую категорию.

Ислам Махачев и&nbsp;Джек Делла Маддалена.«Кто следующий соперник? Я готов». Слова Махачева после исторической победы в полусреднем весе

    Ислам Махачев
    ФК Динамо (Махачкала)
    Шамиль Газизов
    UFC
