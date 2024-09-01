Агент футболиста «Акрона» Джурасовича: «Алекса хотел бы задержаться в России»

Футбольный агент Боян Минич рассказал об адаптации полузащитника «Акрона» Алексы Джурасовича в России.

«Я смотрю каждый матч «Акрона» и вижу, что Алекса хорош, почти в каждой встрече он получает 90 минут. В соцсетях РПЛ публиковали информацию, согласно которой в 4 турах он пробегал больше всех в чемпионате — порядка 13 км за матч. Это отличная статистика для его будущего, она показывает, что у этого сербского парня большой потенциал. Сам он счастлив в «Акроне» и России, президент клуба и спортивный директор — прекрасные люди, всегда стараются помочь. С игроками тоже сложились великолепные отношения. «Акрон» — топ-клуб, как одна большая семья. Алекса хотел бы задержаться в России, здесь ему хорошо», — приводит слова Минича «РБ Спорт».

21-летний сербский полузащитник в текущем сезоне провел 8 матчей за «Акрон». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.