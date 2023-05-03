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Сегодня, 15:26

Бояринцев назвал команды, которые могут конкурировать с «Зенитом» за чемпионство

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев назвал корреспонденту «СЭ» команды, которые могут конкурировать с «Зенитом» за чемпионство в следующем сезоне.

«Зенит» стабилен. Благодаря сильным легионерам показывает хорошую игру в атаке, за счет этого доминирует в чемпионате. Кто может составить конкуренцию? «Зенит» — команда сильная, грамотно комплектуется, все выстраивается. Думаю, с «Зенитом» вполне могут конкурировать и другие наши топ-клубы. Например, ЦСКА и «Спартак». «Динамо» моментами показывало хороший футбол. «Зенит» идет стабильно, поэтому и доминирует», — сказал Бояринцев «СЭ».

На данный момент «Зенит» с 61 очком лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» идет вторым, имея в активе 50 очков. Команда из Санкт-Петербурга может стать чемпионом страны, если обыграет «Спартак», а ростовчане потеряют очки в матче с «Факелом».

Денис Бояринцев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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