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Сегодня, 19:34

Бояринцев не считает Карпина топовым тренером

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер футбольного клуба «Новосибирск» Денис Бояринцев поздравил главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина с 54-летием.

«Желаю Карпину терпения в такой нелегкой профессии. Это самое главное, потому что в современных реалиях тренер сталкивается с околофутбольными проблемами. Терпения и крепкого здоровья. На данном этапе в России нет топовых тренеров, поэтому Карпин просто хороший специалист. Не знаю, есть в нашей стране тренер, соответствующий европейскому уровню? На данном этапе только Станислав Черчесов работает в Венгрии и добился там успехов», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

После 17 туров «Ростов» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-boyarintsev-karpin-prosto-horoshij-spetsialist-a-ne-topovy-j-trener/
Валерий Карпин
Денис Бояринцев
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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