Бояринцев не верит, что Джикия станет портить атмосферу в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев высказался о ситуации вокруг защитника красно-белых Георгия Джикии в преддверии матча с ЦСКА в рамках 11-го тура РПЛ.

«Георгий — очень порядочный человек. Я знаю его лично, и он никогда ничего не будет подрывать изнутри. Здесь стоит искать только футбольную подоплеку. Это один из самых духовитых ребят в коллективе. Он еще наберет кондиции. Возможно, сказывается постоянная ротация, но в слухи не верю: Георгий не сделает ничего во вред «Спартаку», — цитирует Бояринцева RT.

В текущем сезоне Джикия провел только 6 матчей за «Спартак» в РПЛ. Московский клуб занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 16 очков.