Бояринцев — о Павлюченко: «Всегда было приятно с ним играть. Немного таких форвардов»

Бывший игрок «Спартака» Денис Бояринцев в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение форварда Романа Павлюченко завершить профессиональную карьеру.

«Павлюченко — великолепный форвард. Он мог из бездарной передачи сделать шедевр. Мне как крайнему полузащитнику всегда было приятно играть с таким футболистом. Рома всегда откликался на фланговые передачи. У него был великолепный удар. Одним словом, бомбардир! Плюс прекрасный человек. Немного таких форвардов на самом деле.

Рома и в Англии себя прекрасно проявил. Надеюсь, свои прекрасные качества он передаст новому поколению. Думаю, если Роман пойдет тренировать, то у него получится вырастить таких же прекрасных футболистов, как он.

А если с иронией ответить на вопрос о незаурядных моментах, то вспоминается, как Роман забивал не только в ворота соперника, но и в свои. Рома как-то забил в свои по такой траектории... Бывало и такое", — сказал Бояринцев «СЭ».

В России Павлюченко выступал за ставропольское «Динамо», за «Ротор», «Урал», «Спартак», «Локомотив», «Арарат» и «Кубань». С 2008 по 2012 год нападающий играл за лондонский «Тоттенхэм».

Павлюченко — бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России, двукратный обладатель Кубка России. Футболист дважды стал лучшим бомбардиром чемпионатов страны.