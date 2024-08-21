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Сегодня, 01:25

Бояринцев объяснил, почему «Рубин» не сможет бороться за место в топ-5 РПЛ

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший полузащитник «Рубина» Денис Бояринцев объяснил, почему команда не сможет бороться за место в топ-5 турнирной таблицы РПЛ в сезоне-2024/25.

«С таким составом сложно решать высокие задачи. Для топ-5 РПЛ команде нужно три-четыре усиления сейчас. Мне кажется, надо доукомплектоваться. Наверное, «Рубин» ближе к восьмой или десятой строчке. Футболистам сложно соперничать с ЦСКА, «Зенитом», «Спартаком», «Краснодаром», «Динамо». Эти клубы как раз и есть топ-5 нашего чемпионата. Еще «Локомотив» не надо забывать», — приводит Legalbet слова Бояринцева.

После 5 туров чемпионата России-2024/25 «Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице с 7 очками.

Источник: Legalbet
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